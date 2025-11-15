長渕剛、愛知公演が当日中止 早朝から体調不良「危険と判断」
【モデルプレス＝2025/11/15】シンガーソングライター・長渕剛による11月15日開催の「TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA」愛知公演が、本人の体調不良により中止になった。同日の公演前に、公式サイトにて発表された。
【写真】長渕剛、孫2人＆長男と海遊び
公式サイトでは「本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と報告。「公演を楽しみになさっていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。なお、明日の公演は現時点では予定通り行う予定です」と伝えた。
公演チケットを所持している人については、11月16日のポートメッセなごや 第1展示館公演、または11月28日のKアリーナ横浜公演に、手持ちのチケットで入場できるよう振替対応を行うとしており、2公演いずれにも来場できない場合は、後日チケット代の払い戻しに応じるという。（modelpress編集部）
◆長渕剛、体調不良で当日に公演中止
