ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。岡本和真内野手（巨人）、牧秀悟内野手（DeNA）は4回で交代となり、ネットは騒然となった。

「4番・DH」で先発出場した岡本は、4回の第2打席で代打に中村悠平捕手（ヤクルト）が送られて交代。「5番・二塁」で先発出場の牧も、4回の第2打席で左前適時打を放った後に代走・石上泰輝内野手（DeNA）が送られた。

主軸の4、5番が早々にベンチに下がる展開に、Xの日本人ファンも騒然となり、様々なコメントが寄せられている。

「4回で岡本と牧居なくなった」

「スタメンの4番と5番がもう居ないの？ 強化試合とはいえ早くない？？」

「もう岡本と牧下げちゃっていいの？」

「岡本に続いて牧も下げたっていうことは岡本はどこかケガしたっていうわけじゃなさそうだな」

「牧秀悟の交代を見てると、岡本和真も予定通りっぽいね」

「岡本大丈夫か？と思ったけど牧と楽しそうに話してて安心」

「内定組は早期交代なのかな」

WBCの1次ラウンドで同組の韓国とは、16日も東京ドームで対戦する。



（THE ANSWER編集部）