ロックバンド「ホワイトスネイク」のデイヴィッド・カヴァデール（74）が、音楽活動からの引退を発表した。1973年から1976年にはディープ・パープルでもフロントマンを務めていたデイヴィッドが、その50年におよぶ音楽活動から引退することを動画で発表した。



【写真】日本でも人気の高い「ホワイトスネイク」

ロックの殿堂入りも果たしているデイヴィッドは、YouTubeに投稿した動画で「みんなと、そしてディープ・パープルやホワイトスネイク、ジミー・ペイジとの50年以上にわたる素晴らしい道のりを経て、ここ数年、ロックンロールの厚底ブーツも、肌に張りつくスキニージーンズも脱ぐ時が来たと気づいた」と語った。そして、ファンをはじめ、関係者や家族への感謝への言葉を述べ、今後は引退生活を楽しむ予定だと続けた。



ディープ・パープル時代は「紫の炎」「嵐の使者」「カム・テイスト・ザ・バンド」と3枚のアルバムに参加。ホワイトスネイクの結成後は、「Here I Go Again」や「Is This Love」などのヒット曲を生み出した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）