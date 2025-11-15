西川史礁がマルチ安打！同点の2点適時二塁打放つ　追加招集の22歳がアピール成功【侍ジャパン】

西川がマルチ安打でアピールに成功した(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」が11月15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。

【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る

日本は先発の曽谷龍平が3回無失点で降板し、4回は2番手の森浦大輔（広島）が韓国打線につかまる。先頭に安打を許すと、アン・ヒョンミンに2ラン、続くソン・ソンムンにも一発を浴びてしまい、3点を失った。

反撃したい日本はその裏、先頭の2番・野村勇（ソフトバンク）が四球を選んで出塁。3番の森下翔太（阪神）は中直に仕留められて1アウト。一死一塁で4番の岡本和真（巨人）の代打・中村悠平（ヤクルト）が左翼線への二塁打でチャンスを広げた。

一死二、三塁となり、5番の牧秀悟（DeNA）の左前適時打で1点を返した。なおも二死二、三塁で22歳の西川史礁（ロッテ）が初球を捉えて右翼線への2点適時二塁打で3−3の同点に追いついた。西川は3回にも右前打を放っており、追加招集された背番号7が、ここまでマルチ安打をマークしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]