「ありがたい存在」代表デビューを飾った21歳MFの元に届いた、憧れの“元日本代表10番”からのメッセージ「ずっと見てきた選手なので…」
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
日本代表は11月14日、豊田スタジアムでアフリカの強豪ガーナと対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律がネットを揺らし、２−０で快勝を収めた。
この試合に75分から途中出場し、代表デビューを飾った21歳のMF北野颯太（ザルツブルク）が翌15日の練習後の取材に対応。セレッソ大阪時代のチームメイトである香川真司について語った。
北野は、今夏にセレッソからオーストリアの強豪ザルツブルクに移籍した際、香川から掛けられた言葉を大切にしているという。
「『最初が肝心やぞ』と言われて、ザルツに行ったので。その言葉はすごく大事にしてます」
日本代表での最初の１試合を終えた後、その尊敬する先輩から「おめでとう」という祝福のメッセージをもらったという。
「ずっと見てきた選手なので。憧れの選手ですし、直接アドバイスをいただけるのは本当に大きいことやと思うんで。ありがたい存在ですし、いつか超えたいなという風に思います」
セレッソから移籍したドルトムントでブンデスリーガ連覇に大貢献し、名門マンチェスター・ユナイテッドでもプレミアリーグ制覇を経験した元日本代表10番のように、北野も代表の主力となれるか。
まずは、日本代表に定着するために、18日のボリビア戦でアピールしたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」
日本代表は11月14日、豊田スタジアムでアフリカの強豪ガーナと対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律がネットを揺らし、２−０で快勝を収めた。
この試合に75分から途中出場し、代表デビューを飾った21歳のMF北野颯太（ザルツブルク）が翌15日の練習後の取材に対応。セレッソ大阪時代のチームメイトである香川真司について語った。
「『最初が肝心やぞ』と言われて、ザルツに行ったので。その言葉はすごく大事にしてます」
日本代表での最初の１試合を終えた後、その尊敬する先輩から「おめでとう」という祝福のメッセージをもらったという。
「ずっと見てきた選手なので。憧れの選手ですし、直接アドバイスをいただけるのは本当に大きいことやと思うんで。ありがたい存在ですし、いつか超えたいなという風に思います」
セレッソから移籍したドルトムントでブンデスリーガ連覇に大貢献し、名門マンチェスター・ユナイテッドでもプレミアリーグ制覇を経験した元日本代表10番のように、北野も代表の主力となれるか。
まずは、日本代表に定着するために、18日のボリビア戦でアピールしたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」