元本100万円が225万円に増えた！「何事も我慢が大事」75歳男性が配当金目当てで保有する銘柄
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：大阪府
職業：無職
年収：250万円（年金や配当金と推察）
現預金：300万円、リスク資産：300万円
▼リスク資産内訳
・日本株：300万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、日本たばこ産業＜2914＞とのこと。
最初の購入は「2020年頃」で、「配当金がよかったのと、つぶれないと思って」購入を決めたと言います。
大きな節目となったのは、初回購入からおよそ4年後の「2024年2月〜3月頃」。この時の保有株数は「500株」で平均取得単価は「1株約2000円」。日本たばこ産業の評価額が4000円を超えたことで「2バガー」を記録し、「元本100万円程度が225万円に増えた」とあります。
とはいえ「配当金目当てでまだまだ保有したい」との思いもあり、値上がり後も日本たばこ産業株は「全て保有のまま」だと言います。
2025年6月の投稿時点で「含み益は約100万円となります。配当金目当てでまだまだ握ります」とあり、保有の判断には満足している様子。「何事も我慢が大事だと思います」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
回答者プロフィール年齢性別：75歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：大阪府
職業：無職
年収：250万円（年金や配当金と推察）
現預金：300万円、リスク資産：300万円
・日本株：300万円
「日本たばこ産業株で2バガー達成、保有数は500株」投資歴は「約10年」、日本株を中心に運用しているという70代の投稿者男性。
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、日本たばこ産業＜2914＞とのこと。
最初の購入は「2020年頃」で、「配当金がよかったのと、つぶれないと思って」購入を決めたと言います。
大きな節目となったのは、初回購入からおよそ4年後の「2024年2月〜3月頃」。この時の保有株数は「500株」で平均取得単価は「1株約2000円」。日本たばこ産業の評価額が4000円を超えたことで「2バガー」を記録し、「元本100万円程度が225万円に増えた」とあります。
「2バガー達成後も全て保有のまま。配当金狙いでまだまだ握ります」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったか、という質問には、「下落した時は売ろうかと何度も思ってオロオロした」とコメント。
とはいえ「配当金目当てでまだまだ保有したい」との思いもあり、値上がり後も日本たばこ産業株は「全て保有のまま」だと言います。
2025年6月の投稿時点で「含み益は約100万円となります。配当金目当てでまだまだ握ります」とあり、保有の判断には満足している様子。「何事も我慢が大事だと思います」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)