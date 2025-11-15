「びっくりした」かまいたち山内、息子と遊ぶ様子に反響！ 「お父さんしてる」「理想の旦那さん」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは11月13日、自身のInstagramを更新。息子と遊ぶ姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「スポッチャ楽しそう〜 家族で幸せいっぱいですね」「おしゃれなお父さんです〜」「わずかな時間でも家族とお出かけをされる山内さん、理想の旦那さんです」「山内さんがお父さんしてる写真大好き過ぎます」「本気で遊びに取り組む姿勢カッコいい」「スポッチャ大人の方が楽しんじゃいますよね」「いいパパ過ぎます」との声が寄せられました。
「いいパパ過ぎます」山内さんは「先日息子連れてスポッチャに行った めちゃくちゃ楽しいがな びっくりした 1時間しか時間なかったけど、全然足りないね 3時間はいるなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目では息子と全力でゲームを楽しむ様子が伝わるショットを公開しました。真剣さと楽しさがあふれていて、思わずほっこりさせられます。
「この年齢から将棋させるなんてすごい！」山内さんは10月17日の投稿で、「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とつづり、息子と将棋を指す様子を公開。コメントでは、「すてきなお父さん」「この年齢から将棋させるなんてすごい！」「お兄ちゃん大きなりましたねー」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)