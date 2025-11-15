◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」第1戦が東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。5回の攻防で珍しいプレーが続いた。

3―3の同点で迎えた5回。侍ジャパン3番手の松本祐樹（ソフトバンク）は、先頭のムン・ヒョンビンの打球を右足首付近に受けた。よける動作の中で、跳ね返った打球は飛球となり一塁ファウルエリアへ。これを佐々木（広島）が捕球し、球審はダイレクトに打球が当たったと判断。バウンドをしていないとしてアウトを宣告した。

その後、審判団の協議も行われたが結局、アウトに。これには韓国から審判団に抗議も行われたが、判定は覆らなかった。

さらに5回裏には、先頭の野村勇（ソフトバンク）の打球が天井に当たって三塁後方の観客席へ。これを二塁打と球審は判定したが、結局、打ち直しに訂正された。

東京ドーム特別規約では「打球が、フェア地域とファウル地域の区別なく、プレイングフィールド上の天井に当たった場合は、ボールインプレイで、落下した地点または野手が触れた地点で、フェアボールかファウルボールかの判定をする。この打球を野手が地上に落ちる前に捕球すれば、打者アウトとなる」とある。

この試合の球審はMLBからジェン・パウォルさんが務めている。