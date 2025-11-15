好き＆行ってみたい「群馬県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「伊香保神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史的建造物と神社の雰囲気が楽しめるから」（20代女性／東京都）、「温泉といっしょに回ってみたい」（60代男性／神奈川県）、「伊香保温泉も近いので、個人的に温泉地の近くの神社は運気が上がる気がしている」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「雰囲気がすごく神秘的で、自然の中を歩きながらお参りできるのが良さそうだから」（30代女性／石川県）、「榛名湖から歩いて行くことができハイキングが楽しめるから」（40代女性／埼玉県）、「大自然の中にある、歴史ある神社ということでたくさんパワーをもらえそうだから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊香保神社／52票群馬県渋川市にある伊香保神社は、伊香保温泉のシンボルである石段街の一番上に鎮座しています。温泉の守り神として知られ、石段を登りきった達成感と共に参拝できることが魅力です。温泉観光とセットで「行ってみたい」という動機につながり、高い支持を集めました。
1位：榛名神社／63票榛名神社は、延長5年（927年）の『神名帳』に上野国十二社の1つとして記載された格式高い古社です。自然の力強さを感じられる境内は、近年、強力なパワースポットとしても注目されており、その荘厳な景観が「好き＆行ってみたい」という票を多く集めました。
