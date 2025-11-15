【漢字クイズ】「施行」or「施工」正解はどっち？「この法律は、来月より“しこう”される」は…？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

いったい「施行」と「施工」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「施行（しこう）」でした！

施行とは、計画や法律による決まりを実行、実現させることを意味しており、「せこう」ではなく「しこう」と読むため、注意が必要な言葉です。

一方で「施工（せこう）」とは、計画された工事を実行することで、よく耳にする「施工管理」とは、建設工事が安全かつ計画通りに進むように、現場を統括して管理する業務のことですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

