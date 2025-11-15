高市早苗首相が本格的な国会論戦に臨んだ国会予算委員会が７日から１４日にかけて行われ、激しい論戦や、中国から抗議を受けることになった首相発言、一部野党の質問内容への批判、小泉進次郎防衛相の「覚醒」など、さまざまな形で注目され、ネットも盛り上がった。

１２日から開催された参院予算委では、ＮＨＫ中継とは反対側から撮影されている参院公式などのネット中継で、質問者後方の議員席に映り込み続けた女性議員も話題となった。

見覚えのある人物に、ネットでは「謎の美女がいるぞ！」「いつも国会答弁の質問席の後ろに居る、美人誰だ？」「めっちゃ目立つ」「目が行って話が入ってこない」「予算委員会で、なんか美人が見切れるようになったなぁと思ったら」「議員になってたんだ」「後ろの美人は誰ですか」「予算委員会の質疑者側の左後ろに写ってるちょっと美人の方が誰なのかずっと気になってる」「一服の清涼剤」「上品で綺麗な人」と話題に。

元ＮＨＫアナウンサーの国民民主党・牛田茉友参院議員（４０）。７月の参院選で初当選した。

４月までＮＨＫでは「日曜討論」キャスターなどを務めていた。