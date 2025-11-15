「ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト・宮木星瑠の素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスターキャンパス関西学院2025」エントリーNo.4宮木星瑠（みやき・せいる）さんのインタビュー。
◆宮木星瑠（みやき・せいる）さんプロフィール
学部／学年：文学部／3年
出身地：兵庫県
誕生日：6月23日
趣味：80〜90年代のポップスを聴くこと
特技：藤岡弘、さんのものまね
好きな食べ物：もずく、めかぶ
好きな言葉（座右の銘）：1秒なんて短いのに 目を閉じれば永遠より長い
最近ハマっていること：ロバート秋山さんのラジオを聴くこと
◆「ミスターキャンパス関西学院2025」No.4宮木星瑠さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
ここ数年、自分の好きなミュージシャンや知り合いが亡くなり、人生に限りがあることを改めて感じました。でも、人生が1度しかないのであれば、好奇心に従って挑戦する人生にしたいと思いました。そんな中でこのコンテストの存在を知り、今まで知らなかった世界だから面白そうだと思い、参加を決めました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、自分で決めた目標に没頭できることです。こうしたコンテストだと、他人と比較して落ち込んでしまうことがあり得ます。自分の目標を決めていると、そうした比較による悩みが軽減できます。例えば今回のコンテストでは、「見た人が笑えるものを作る」ことを目標にしています。その意味では、コンセプトや軸と言った方が良いかもしれません。こうして目標に取り組んでいると、もっと良いものを作りたい、次はこんなものを作ってみたいなど、没頭していきます。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
このコンテストへの応募を決めた際、過去の出場者の方の取り組みを分析しました。そしてその分析結果を元に、毎日できるトレーニングメニューを考えました。朝は、腕立て10回とYouTubeの筋トレ5分動画を行っています。夜は、小顔と表情筋のトレーニングに加え、オールインワンジェルでのスキンケアを行っています。このメニューを1年間、ほぼ毎日続けています。
― 憧れの有名人はいますか？
角松敏生さん、沢田研二さん。
◆宮木星瑠さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
小学生の時ですが、1年間いじめの被害を受けていました。いじめる側がなぜいじめるのか、その心理が見えなくて辛い日々でした。それを乗り越えたのは、何年もたった後です。ふと当時のことを思い出し、いじめている側にもさまざまな事情があったと気づきました。こうしたことを踏まえると、悲しみを乗り越える方法の1つは、関わる人の立場を想像することです。無理に気持ちを抑えるのではなく、気持ちが落ち着いてからでも良いです。自分が悲しいと感じた経験を忘れてはいけません。
◆宮木星瑠さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
まだ具体的に決まっていませんが、どんな場所に行ったとしても、やりたいことにできるだけ多く挑戦したいと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、宮木さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私からお伝えできることとしては2つあります。1つ目は隙間時間の有効活用です。例えば、通勤・通学で電車に乗っている間や休憩時間でも、手元のスマホでできることがあると思います。この時間を使えると、まとまった時間が取れず忙しい時でも、実現に少し前進できます。2つ目は何をやるかを明確にすることです。夢は抽象的な形が多いと思うので、具体的に何をすれば良いのかを書き出します。最近はChatGPTなどのAIもあるので、それを活用するのも手です。最初の1歩も踏み出しやすくなります。
◆「ミスミスターキャンパス関西学院2025」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
