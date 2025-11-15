「革靴で酒」「灰皿でご飯」マンガ原作者が思わず絶句した…Z世代と昭和女が迷い込んだブラック企業の地獄

セクハラ、パワハラ、モラハラ、アルハラ……昭和の常識だった事柄も、平成を経て令和になればハラスメントと呼ばれたりする。特にさまざまな世代の人間が働く会社では、「Z世代の新人が何を考えてるのかわからない…」「昭和生まれの上司とどう接したらいいの？」など、コミュニケーションの正解が分からずに心をすり減らす人も少なくない。

そんな中、35歳の昭和女と23歳の令和女子がヤバい企業へ転職するところから始まるマンガ『それってどうかと思います！〜転職女子、ブラック企業でサバイブする。〜』が、「いい意味で見てられない…ってなるくらい解像度と臨場度が高い」と読者からの共感を呼び、SNSを中心に話題となっている。

バリバリ昭和の価値観で育ってきた主人公

主人公の昭野和子は、バブルの崩壊と共に生まれた1989年、最後の昭和生まれの35歳。「先輩の言うことは絶対 努力はいつか報われる」という、バリバリ昭和の価値観で育ってきたど根性人間だ。

新卒ガチャではずれを引いた和子は以降、下方転職を強いられ続け、漸く正社員として雇用されたスタートアップ企業でひとまわり下の転職同期・令崎和加那（23）と出会う。

和加那は「私は私の時間を無駄にされるのが一番嫌い」「私の有限で貴重な人生 はずれをひく時間なんてない」というタイパ＆コスパ重視のTHE・Z世代。自分たちの歓送迎会も「キャン代かかるなら払います」と当たり前に帰ろうとする。

「Z世代…理解不能かも…！」と頭を抱えながらも、“飲み会＝新人の仕事”と昭和頭が抜けない和子。「主役いないと盛り上がんないよ！」と和加那を説得して歓送迎会に連れだしたものの、そこは取締役社長・鬼頭のアルハラ・パワハラ・セクハラが吹き荒れる地獄のような飲み会だった……！

「世界で一番うまい飲み方教えてやるよ！」

「ああ…この会社やばいかも」ようやく会社のブラックさに気づいた和子。

しかし、学生時代にバレー部で鍛えた自己犠牲精神と責任感が発揮され、

「昭野和子 35歳 私に拾えない球はない ここは私が盛り上げてみせる！」と

上司の無茶ぶりにも一人で応えきってみせる。すると、気を良くした鬼頭から恐怖の一言が。

「世界で一番うまい飲み方教えてやるよ！」「昭野 靴どれ？」

ハイヒールに並々と注がれる日本酒。

「先輩の言うことは絶対…ここが根性の見せどころ！」

心を殺し、笑顔でハイヒール酒を飲み干す和子。これで終わりかと思いきや……

「靴は左右で一足だろ？」「もう片方ォ！」と鬼頭は攻撃の手を緩めない。

その様子をじっと静観していた和加那は…？

原作者が作品の構想や見どころについて語る

昭和の悪習をひきずるとんでもない新人歓迎会、この場面だけでもヤバい会社だと察してしまうところだが、和子と和加那にはそれぞれすぐには辞められない事情がある。

こうして、価値観も仕事へのスタンスも正反対の女子2人は、時にぶつかり、時に共闘しながらハラスメントにまみれた理不尽な企業でサバイブしていくことになる。

記事では、原作者の仁美慧さんに作品の構想や見どころについて聞いた。

ーーこの作品にでてくるブラック企業の描写やパワハラ・セクハラなどの場面が本当にリアルで共感してしまいます。どのようにして生まれたものなのでしょうか？

仁美：実体験をもとに書いているので、リアリティを感じていただけるのかもしれません(笑)

私は大学を卒業してある総合広告代理店に入社したのですが、革靴で酒を飲む、灰皿でご飯を食べる、一気飲み、早飲み、一発芸……当時は当たり前のものとして存在していました。

お偉方の男性が居たら隣に座る、若い女性は性消費の対象。入社して最初に女性の先輩から言われたのは、「仕事をするなら、はやくオヤジにならなきゃ駄目だよ」でしたね。

当時は違和感を抱くまでもなく当たり前のことが、いまZ世代の子に話してみると漏れなく引かれるし、なんなら「拒めよ」って怒られたりする。慣習の善し悪しは時代や人にもよりけりですが、事象として残したいと思い企画に落とし込みました。

ーー和子と和加那は、考え方も生きてきた時代も違う2人ですが、周りにもこんな子いそうだな、と思わせるキャラ造形がとても魅力的です。2人のキャラクターを作る時に意識したことはありますか？

仁美：実際にその年代の子と話すことは心掛けました。和子は同世代なので、友人知人の延長線上で出会えるのですが、和加那は一回り年が離れているので……飲み屋で声をかけて仲良くなったりしていました。世代の特徴かは分からないんですが、彼らは「自分が好きなら、年上だろうと普通に友達」といった感覚で接してくれるんです。絶対に割り勘だし、恋愛から仕事、おじさんの転がし方まで色んなことを話しましたね。そこで得たリアルな感覚、感性を、キャラクターの価値観にも反映させるように意識しました。

仁美さんがこの作品を通して伝えたいこと

ーー作品を読んでいると、働いている全ての人たちへのエールを感じます。仁美さんがこの作品を通して、特に伝えたかったことなどはありますか？

仁美：「頑張っていれば、必ず見ていてくれる人はいる。環境に恵まれなくても、そこでの努力は無駄にならない。」

この一言に尽きます！無駄だと思えることでも、続けてさえいれば、いつか身を助けるのではないでしょうか。

ーー世代間ギャップに悩んでいる社会人の方も多そうですが、何かアドバイスはあるでしょうか。

仁美：自分の中に常識を持たない方が良いように思います。

「普通はこうする」みたいな考えがあると、相手がそれに当てはまらない行動をしたときに負の感情が生まれてしまうじゃないですか。

世代に関わらず、生きてきた環境が違えば常識も変わってきますし、自分の普通と相手の普通は違う。そう割り切って一旦受容してみる。分かり合うには努力と時間が必要なので、歩み寄るか切り捨てるかは、その上で判断したらいいのかなって思ってます。

ーー今後の展開で注目してほしいところなどがあれば教えて下さい

仁美：1巻では昭和的な理不尽、いわゆるブラック企業的な側面を中心に描いていましたが、2巻の和子＆和加那は誰もが遭遇しうる“恋愛系ハラスメント”に見舞われます。ぜひ今まで以上の悍ましさを感じてほしいです！

そして、彼女たちが理不尽に屈することなく、逞しく成長していく様にもご注目いただければと思います！

仁美 慧 漫画原作者／シナリオライター。第4回漫画脚本大賞（講談社）奨励賞受賞。2024年から『それってどうかと思います！〜転職女子、ブラック企業でサバイブする。〜』をパルシィ／kissにて連載開始。

