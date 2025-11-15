¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡ºá¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¡Ä
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼ÔÂ¦¤¬¡¢°äÂ²¤Ø¼Õºá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¡¢À¸Á°¡¢»àË´¸å¤â³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÆ±¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ëÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤Ï¡¢14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÛ¸îÊý¿Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¼Â¤ÏÅö½é¤«¤é¼«Çò¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÆüÄ´À°¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¡£¼«Çò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºá¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¼Õºá¤¹¤ë¡£ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤´°äÂ²¤ÎÊý¤È¤â¼¨ÃÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ç¤¹¤à¤Ê¤é·Ù»¡¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£