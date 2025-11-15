【KGMA】ATEEZ、大賞に輝く「必ず幸せにしてあげます」 ミンギが“ぴょんぴょん”喜びの舞
8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が14日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）に出演。大賞である。「2025 Grand Artist」に輝いた。
ATEEZは「2025 Grand Artist（大賞）」「Best Artist 10」を受賞。「ここまで来るのに本当に感謝したい人がたくさんいます」としたうえで、ATINY（ファンネーム）には「どれほど時間が経っても夢を見続けさせてくれるATINYの皆さん、本当に愛しています」と思いを伝えた。
続けて「いつのまにか7才（7周年）になりましたが、一緒に幸せな思い出を作る時間ができてうれしいです。ATINYを必ず幸せにしてあげます。もうすぐ誕生日だね、おめでとう。いい誕生日プレゼントになってほしいです。これからも愛していきたい」とコメントするなど、ATINYへの愛が止まらないATEEZ。ミンギは、大賞のトロフィーを手にステージ上をぴょんぴょんと飛び跳ねながら喜びをかみしめていた。
同授賞式は、韓国の日刊スポーツが主催する新たな大衆音楽授賞式として昨年設立。14日、15日の2日間にわたって、開催される。韓国の大衆音楽界に新しい視点を提供することを目的とし、国内外のファンから愛されてきたK-POPのさまざまな部門を選定して表彰する。Huluにて独占配信中。
1日目のMCは、ナム・ジヒョンとアイリーン（Red Velvet）が務める。
