【義母のスパイ、正体は！？】正論パンチ「3年限定ってデリカシーなし！」＜第25話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第25話 どんな人とも仲良く付き合えるツカサさん
【編集部コメント】
あれだけ言われても、まだ「でも……」が出てくるとは、チヒロさんもなかなか学べない方ですね……（呆）。ツカサさんがどういう行動を取ってくれたらチヒロさんは満足だったのでしょうか。2人でお義母さんを無視して陰で悪口を言い合いたかったのでしょうか。そんな低俗なことを望むようなチヒロさんであれば、むしろツカサさんに「チヒロさんとはこのまま距離を置いた方がいいよ」と余計なお節介を焼きたくなってしまいそうです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
