¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê7ÆüÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡ËÊ¿¸Í³¤
¡¡¼ãÉð¼Ô¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£º£¾ì½ê¤«¤é¤·¤³Ì¾¤òÁðÌî¤«¤éÊÑ¤¨¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ßÀÉô²°¡á¤¬¡¢Ê¿¸Í³¤¡Ê25¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô½Ð¿È¡¢¶ÀîÉô²°¡á¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¤ò¹ë²÷¤ÊÁêËÐ¤ÇÀ©¤·¡¢1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤íº¹¤·¤«¤é±¦¤ò´¬¤ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹½¤ï¤º´ó¤Ã¤Æº¸¾å¼ê¤ò¼è¤ê¡¢±¦¤Ç¼ó¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤Ã¤Æ´ó¤êÀÚ¤ê6¾¡ÌÜ¡£¡ÖÆ°¤¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÁêËÐÆâÍÆ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÅÚÉ¶ºÝ¤Ï¶¯°ú¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¾¡Éé¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ò¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¤¤â¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊì¿Æ¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¡¢¤µ¤é¤ËÊì¹»¤Î·§ËÜ¡¦Ê¸ÆÁ¹â»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤éÌó30¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¡ÊµÒÀÊ¤Ï¡ËÊ¿¸Í³¤´Ø¤Î±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤Ï6ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¡£7ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆÆþ²Ù¤Ï9ÆüÌÜ¤ÎÍ½Äê¡£¿·±ÔµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î¿Íµ¤¤âÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½ÐÈ¯2ÆüÁ°¤Ë±¦µÓ¤òÄË¤á¡¢Æ±¸ø±é¤ËÉÔ»²²Ã¡£½éÆü¤ÎÌó1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¶å½£¾ì½êµÙ¾ì¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Í£°ìÁ´¾¡¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤È1º¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¤´Åö½ê¤ÏËë²¼¡£1Ç¯¸å¤Î²÷µó¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë