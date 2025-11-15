◆全国高校ラグビー大会福岡県予選第2地区決勝 筑紫46―5修猷館（15日、ベスト電器スタジアム）

創部100周年の修猷館は1977年度の57回大会以来、48大会ぶりの花園出場でメモリアルイヤーを飾ることができなかった。前半途中から相手にペースを握られ後半もほとんど自陣での攻防となった。それでもロスタイムとなった35分にロック中遼太郎（3年）が1トライを返して意地を見せた。「自分たちの強みが出せなかった。前半で向こうがミスをしている間にこっちが仕掛けなくてはいけなかったけど、自分たちがミスしてしまったのが一番（の敗因）だった」と眞鍋健治監督は大差がついてしまった試合を振り返る。

創部100周年の記念行事として9月に関西遠征を行い、花園ラグビー場第1グラウンドで関西の進学校、北野や天王寺と記念試合を行い、翌日は京都成章と練習試合を行った。この日もOBやたくさんの関係者がスタンドに駆けつけ声援を送ってくれた。「OBの方々にもいろいろ動いていただいて、プレッシャーがないと言えば嘘になりますが、いろいろな経験をさせてもらって幸せでした」と末永創一朗主将（3年）は感謝の気持ちを口にした。花園まであと1勝届かなかったが「この舞台に来たのは素晴らしいと思うし、この幸せな環境で最後にラグビーができた。多くの方々に応援いただいてプレーできたのは幸せなことだと思います」と眞鍋監督。

100年の歴史の中には国体優勝や花園4強という戦歴もある。「この経験を次につなげていかなくては」と眞鍋監督は古豪復活にさらに力を注ぐ。