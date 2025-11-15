◆全国高校ラグビー福岡県予選第2地区決勝 筑紫46―5修猷館（15日、ベスト電器スタジアム）

5大会ぶりに与えられた第2地区代表の座を渡すわけにはいかなかった。筑紫が修猷館を大差で破り5大会ぶり7度目の出場を決めた。

前半7分にCTB生田蒼眞（3年）のトライで先制。前半は5点差の攻防が続いたが、終了間際の27分、34分で立て続けにトライとゴールを決めて19―0で折り返し。後半も開始4分に得意のモールでプロップ弓削輝流斗（2年）がトライを決めて主導権を握ると、後半5トライを重ね修猷館を突き放した。「前半はボールを動かすことを意識しました。相手はモールで来るという読みがあったと思うので、どんどん動かしたのが良かった。相手も創部100周年ということで気持ちが入っていたと思う。プレッシャーを感じました」と長木裕監督は点差は開いたが苦しい戦いだったと振り返った。

「テレビで見てきた花園でプレーできるというのは不安もあるけどワクワクが大きい。ワクワク9割です」と高校日本代表候補のSO草場壮史主将（3年）の表情には喜びがあふれていた。3年生が1年のとき、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開催される「ルーキーズカップ」に出場。東福岡をはじめ報徳学園（兵庫）や国学院久我山（東京）など全国トップレベルのチームの1年生が争う大会で、全国の強豪と対戦し全国レベルを肌で感じた。「あの経験が大きかったと思う。1年生の頃から全国を意識していた。草場は1年のときから『このままじゃヒガシ（東福岡）に届かない』と言っていた。それまでとは雰囲気が違っていましたね」と長木監督はチームの意識の変化を感じた。

草場は「原点をキーワードにやってきました。フォワードにこだわってバックスは賢く、が筑紫らしさ。高いレベルにいけるように1から頑張ってきました」と胸を張る。花園での目標は8強以上。チームを引っ張る主将は「花園でお正月を越えたい」と目標をあげた。（前田泰子）