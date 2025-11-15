◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の野村勇内野手（28）が15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦に「2番・三塁」で先発出場。5回に天井直撃の打球を放った。

3―3の同点で迎えた5回だった。先頭の野村は相手4番手・李浩成（イ・ホソン）が投じた6球目の高め直球をフルスイング。高々と上がった打球は左翼上方の天井へと舞い上がり、直撃してはね返ると打球は三塁側スタンドに落ちた。

球場全体が騒然となる中、二塁まで到達した野村。しかし、韓国側の確認を受け審判団が協議に入る。その間、二塁ベース付近に集まった韓国内野陣と野村は打球が当たった天井付近を見上げ苦笑い。結果的に判定は覆り二塁打がファウルとなったが、パワフルな打球にスタンドのファンも、グラウンド上の選手たちも笑みを浮かべていた。

◆東京ドームの規定 打球がフェア地域の天井や懸垂物に当たった場合はボールインプレー。つまり、落下した地点または野手が触れた地点でフェアボールかファウルボールか判定される。この打球を地上に落ちる前に野手が捕球すれば打者はアウト。