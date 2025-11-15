田中芽衣、第1子出産を報告「やさしい愛で包んでいけたらなと思っています」
モデルで俳優の田中芽衣（25）が15日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】素敵…！ピンクニットのマタニティフォトも公開した田中芽衣
田中は「この度、無事に第一子を出産いたしました。母子ともに健康です」と伝え「新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづった。
続けて「これから始まるこの子の未来を、家族で支え合い、寄り添いながら、やさしい愛で包んでいけたらなと思っています」と決意を新たにし「温かく見守っていただけたら嬉しいです。これまで通りの私も、母になった私も、よろしくお願いいたします」
と呼びかけている。
田中は2000年1月28日生まれ、熊本県出身。ドラマ『オトナヘノベル』（NHK Eテレ）、『新米姉妹のふたりごはん』（テレビ東京）、『そして、ユリコは一人になった』（関西テレビ）のほか、石崎ひゅーい「花束」ミュージックビデオに出演するなど幅広く活躍している。25年4月に結婚を発表している。
