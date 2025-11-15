ボートレース三国の「ヴィーナススリーズ第１７戦 三国プリンセスカップ」は１５日、４日間の予選が終了。準優勝戦に駒を進める１８選手が決まった。

奥村明日香（２４＝福岡）は３Ｒ、４コースから最内を差して２番手争いに加わると２Ｍを先取りして２着。７Ｒのイン戦は滝川千依のまくりに抵抗し１Ｍやや流れるも、バックでしっかりと伸び返して白星。７走３勝２着１本３着２本と好走し５位で予選を突破した。

「回り足は上には上がいるけど、伸びは人より分がいいし回り足も分がいい。バランスが取れて中堅上位あります。重いけど、前に進んでくれている。後半の１Ｍは握り過ぎたけど、前へ行ってくれました」と胸を張れる仕上がりだ。

今節は２４歳のバースデーシリーズ。誕生日だった３日目（１４日）は３コースと４コースからまくり２連発で自身初の連勝ゴール。４日目に３回目の準優進出を決め、うれしい誕生日祝いとなった。「優出したいですね。レース足がいいし楽しみはあります」。まずは初優出、そして初Ｖへ――。勢いに乗って優勝という最高のプレゼントを手に入れる。