【西高東低の冬型】強い寒気南下

気象庁は、１８日（火）～１９日（水）にかけて

「強い寒気が流れ込むため、北日本を中心に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています

を画像で掲載しています。

【爆弾低気圧】急速に発達する低気圧

１６日（日）に日本海北部の前線を伴った「低気圧」が急発達しながら、北海道沖に進む見込みです。北日本を中心に風が強く雪も降って『荒れた天気』になるでしょう。

雨と雪のシミュレーション１７日（月）～２０日（木）

１５日（土）までに、本州での初雪観測は、青森・盛岡の２都市のみですが、１７日（月）以降の雪で、本州で初雪が観測されるところが多くなるでしょう。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション１６日（日）～２１日（金）

上空約１５００ｍの寒気の予想です。１８日（火）には、山で雪の目安〈０℃以下〉が九州までをすっぽり覆い、平地で雪の目安〈－６℃以下〉の寒気が北陸地方まで南下してきます。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（１５日（土）～２４日（月振））

２４日（月振）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。

１７日（月）は風が強いため、交通機関の乱れにも注意してください。１８日（火）１９日（水）は各地で冷え込みが強まり、１９日（水）の東京の最高気温は１３℃・大阪は１２℃と予想されています。次の３連休まで画像で確認できます。

