第１子妊娠を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが、レギュラー出演していたラジオで産休前最後の出演を終えたことを報告した。

近藤アナは１５日、自身のインスタグラムを更新。「入社１年目から担当していたＴＢＳラジオ『土曜朝６時 木梨の会。』産休に入るため今朝がラスト放送でした」と記し、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武とのツーショット、タレント・所ジョージと木梨に囲まれたショットをアップ。

番組でのさまざまな思い出を回顧し、「楽しいことばかり 周りにいる人、みんなを明るく楽しくしてくださるノリさん。出会えたことに感謝いっぱいです 人生で出会えてよかった人いる？と聞かれると 真っ先にノリさん！！！と答えています。それくらい私の人生に大きな影響を与えてくださった方。お休み期間はリスナーとしてラジオを楽しみます ワンフーの皆さんも、声を掛けてくださり嬉しかったな。一旦！またねーっ（ノリさん風）」とつづった。

近藤アナは１３日、木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜・午前１１時）に生出演し、妊娠と今月２６日から産休に入ることを発表。放送後はインスタグラムで「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と改めて伝え、大きくなったように見えるおなかに手を当てた姿を披露した。