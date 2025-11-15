長渕剛、体調不良で愛知公演の当日中止を発表 医師が診断し「危険と判断した為」
歌手・長渕剛（69）が、15日に開催を予定していた『TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA』愛知公演の中止が同日、公式サイトで発表された。
長渕剛、愛犬・レオと乗った愛車“ジープ”を公開「これが、そのJeep!!」「#1990年式 #Wrangler」
サイトでは「11/15（土） に開催を予定しておりましたTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 愛知公演につきまして本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と説明。
続けて「公演を楽しみになさっていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます」とし「なお、明日の公演は現時点では予定通り行う予定です」と伝えている。
長渕剛、愛犬・レオと乗った愛車“ジープ”を公開「これが、そのJeep!!」「#1990年式 #Wrangler」
サイトでは「11/15（土） に開催を予定しておりましたTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 愛知公演につきまして本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と説明。
続けて「公演を楽しみになさっていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます」とし「なお、明日の公演は現時点では予定通り行う予定です」と伝えている。