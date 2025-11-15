■侍ジャパン強化試合 「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（15日、東京ドーム）

侍ジャパンは4回、2人目でマウンドに上がった森浦大輔（27、広島）が韓国代表のアン・ヒョンミン、ソン・ソンムンに2者連続で被弾し先制を許した。

試合は先発の曽谷龍平（24、オリックス）が3回パーフェクトに抑える好投。4回から2人目で森浦が登板した。しかし先頭のシン・ミンジェに中安打を放たれると続くアン・ヒョンミンにレフトへの2ラン本塁打を浴び先制を許した。さらに続く3番・ソン・ソンムンにもライトにソロ本塁打を放たれ2者連続被弾。この回3点を失った。

打線は3回、韓国の先発・クァク・ビンに対し、この回先頭の西川史礁（22、ロッテ）が右安打を放ち出塁。続く坂本誠志郎（31、阪神）の三ゴロの間に西川は二塁へ進塁。得点圏に走者を進めた侍ジャパンだが、佐々木泰（22、広島）、岡林勇希（23、中日）と後続が倒れ得点できなかった。

今回の強化合宿では26年3月に開幕する『2026ワールドベースボールクラシック™』でも導入されるピッチクロック（投手が打者に投球するまでに使える時間制限）、拡大ベース、ピッチコム（投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器）が採用されている。