フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「毎日絶好調アスリート」。ポジティブな明るさで活躍した各界のアスリートが集結した。

サッカー界から、浦和、京都などでプレーし、日本代表にも選出された森脇良太氏が登場した。

「２０１１年のアジアカップ前に日本代表の練習パートナーとして僕、呼んでいただいたんですけど。もう、代表選手を見ると『ちょっと、これはプレーではかなわないな』と思ったんで。よーし、声の大きさで勝負だ！と思って」と述懐。

つづけて「もう自分がミスしても『大丈夫だ！切り替えろ！森脇』って言いながら（代表メンバーとの）練習を乗り切ったら、なんとアジアカップで怪我人が出て、追加招集をするってなったときに、森脇を１番手で（アルベルト・）ザッケローニ監督が呼んでくれたんですよ」と明かした。

森脇氏は「ザッケローニさんに『なんで呼んでもらえたんですか？』って聞いたら『とにかく、お前、元気と明るさがあった！やかましかったから呼んだ！』っていうふうに言われました」と笑顔。

浜田から「（代表の追加招集後に）試合は出たんですか？」と聞かれ、森脇氏は「日本代表、優勝したんですけど。僕、１秒も試合出ませんでした！表彰式も自分がＭＶＰを獲ったばりに正面に立って写真に映ってましたんで！」と明かし、浜田を笑わせていた。