°ðÀî²ñ ¸Î¡¦À¶ÅÄ¼¡ÏºÁíºÛ¤¬ÁâÆ¶½¡ÂçËÜ»³åÁ»ý»û¤ËÊè·úÎ©¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏË½ÎÏÃÄ°÷¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¡×½¡ÌçÆâÉô¤«¤éÈãÈ½Ê®½Ð
¡ÈÄ¶°ìµé»û±¡¡É¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÂçÊª¤¬Áò¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ëÁâÆ¶½¡¤ÎÂçËÜ»³¡¦åÁ»ý»û¡Ê¤½¤¦¤¸¤¸¡Ë¤Î¼þÊÕ¤Ç¤¤¤Þ¡¢ÉÔ²º¤Ê¾ðÊó¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂçÊª¤È¤Ï¡¢2025Ç¯4·î21Æü¤ËÉÂ»à¤·¤¿»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤ÎÀ¶ÅÄ¼¡ÏºÁíºÛ¡ÊµýÇ¯84¡Ë¤À¡£À¶ÅÄÁíºÛ¤ÎÊè¤¬¡¢³Ê¼°¤¢¤ëåÁ»ý»û¤Î¶ÆâÊè½ê¤Ë¿·¤¿¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡åÁ»ý»û¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ë±ÊÊ¿»û¤ÈÊÂ¤ÖÁâÆ¶½¡¤ÎÂçËÜ»³¡£Á´¹ñ¤ËÌó1Ëü4000¤¢¤ëÁâÆ¶½¡»û±¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î³Ê¼°¤òÍ¤¹¤ë»û±¡¤Ç¤¢¤ë¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¿ôÀé¤ÎÊèÀÐ¤¬ÊÂ¤ÖÂçÎî±à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢åÁ»ý»û¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÊè¤òµá¤á¤ëÍÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ä¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤â¡¢åÁ»ý»û¤ËÌ²¤ëÌÌ¡¹¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÀ¶ÅÄÁíºÛ¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ðÀî²ñ¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡¢½»µÈ²ñ¤Ë¼¡¤°¡¢¹ñÆâ3ÈÖ¤á¤ÎÀªÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1992Ç¯¡¢À¶ÅÄ»á¤Ï°ðÀî²ñ¤ÎÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ºÇÂçÀªÎÏ¤Î»³Àî°ì²È¤ÎÆóÂåÌÜÁíÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï°ðÀî²ñ¤Î¸ÞÂåÌÜ²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¡¢²ñÄ¹¿¦¤òÆâËÙÏÂÌé»á¤¬°ú¤·Ñ¤°¤È¡¢À¶ÅÄ»á¤ÏÏ»ÂåÌÜÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊË½ÎÏÃÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºòº£¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ÏË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐºÑ¼è°ú¤òµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¤âÇã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ä¹Ô¸ýºÂ¤â»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢À¶ÅÄÁíºÛ¤¬³Ê¼°¤¢¤ëÂçËÜ»³¤ËÊè¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¶ÅÄ»á¤Ï¡¢¤¿¤ÀåÁ»ý»ûÆâ¤ËÊè¤ò·ú¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢åÁ»ý»û¤«¤é²üÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¶ÅÄ»á¤ÎÁòµ·¤Ë¤ÏåÁ»ý»û¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ªË·¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥¯¥¶¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉÔÊ¸Î§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÁâÆ¶½¡¤ÎÂçËÜ»³¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼Ò²ñÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¡¢ÆâÉô¤ÇÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁâÆ¶½¡´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áòµ·¤È¤Ï¸Î¿Í¤ò¸«Á÷¤ëµ·Îé¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖµÁÍý¤«¤±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¨°Ò¹Ô°Ù¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¸å·Ñ¤ÎÁÈÄ¹¤Ê¤É¤¬ÀèÂå¤ÎÁòµ·¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¼¹¤ê¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡È¥Ë¥å¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î´é¸«¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¸Ç¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÁòµ·¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¹áÅµ¼ýÆþ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ²áµî¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÁòµ·¤Ç¤Ïµð³Û¤Î¹áÅµ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢»û±¡¤äÁòµ·¼Ò¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖË½ÎÏÃÄ¤ÎÁòµ·¤Ï¼ê¤¬¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢åÁ»ý»û¤¬À¶ÅÄÁíºÛ¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÀ¶ÅÄ»á¤Î½Ð¿ÈÁÈ¿¥¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿»³Àî°ì²È¤Ï¡¢åÁ»ý»û¤«¤é¶á¤¤¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ËËÜÉô¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶ÅÄ»á¤ÏåÁ»ý»û¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÉÂ¾²¤Ë¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯Ëö¤´¤í¤«¤é¡¢åÁ»ý»ûÂ¦¤Ë¡ØÊè¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡åÁ»ý»û¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ëÁâÆ¶½¡ÁÎÎ·¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¶ÅÄ»á¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢åÁ»ý»û¤Î¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁÎÎ·¤¬¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êè¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢À¶ÅÄ»á¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤ï¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åÁ»ý»û¥È¥Ã¥×¤ÎÀÐÉí¼þ¹Ô¡Ê¤¤¤·¤Å¤¤·¤å¤¦¤³¤¦¡Ë´Ó¼ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢åÁ»ý»û¤äÁâÆ¶½¡ÆâÉô¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¶ÅÄÁíºÛ¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢åÁ»ý»û¤È°ðÀî²ñ¤Î´Ø·¸¤ÏÌÀÎÆ¤Ê·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡4·î26Æü¤ËÀîºê»ÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿À¶ÅÄÁíºÛ¤ÎÁòµ·¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤âÆþ¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÂçÍº±¡»ü¸÷Å°Æ»µï»Î¡×¤È¤¤¤¦À¶ÅÄÁíºÛ¤Î²üÌ¾¤ò½ñ¤¤¤¿°ÌÇ×¤¬ÁÈ°÷¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î°ÌÇ×¤Ë¤Ï¡ÖÂçËÜ»³åÁ»ý»û¡×¤ÎÊ¸»ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¶ÅÄ»á¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²üÌ¾¤Ï¡¢¡Ø±¡¹æµï»Î¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë³Ê¼°¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£²üÌ¾ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢ÊèÃÏ¤ÎÂå¶â¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢À¶ÅÄ»á¥µ¥¤¥É¤«¤éåÁ»ý»û¤Ø¡¢1000Ëü±ß¶á¤¤¤ª¶â¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÁâÆ¶½¡ÁÎÎ·¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤¬åÁ»ý»û¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤´¤í¤«¤é¡ÊåÁ»ý»û¤Î¡ËÃÉ²È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ªÊè¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¿·¤·¤¯¤ªÊè¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤ÎÃÉ²È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤ÈÁòµ·¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ë¤ÏÆ³»Õ¤ÈÏÆÁÎ¤Î2¿Í¤ÎÁÎÎ·¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ß¤ÊÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜ»ï¤¬åÁ»ý»û¶Æâ¤ÎÀ¶ÅÄÁíºÛ¤ÎÊè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï»³Àî°ì²È¤ÎÎòÂå´´Éô¤ÎÎî¤òÄ¤¤¦¶¡ÍÜÅã¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤âÁÈ¿¥¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬»²ÇÒ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢¿¿¿·¤·¤¤Â´ÅãÇÌ¡Ê¤½¤È¤¦¤Ð¡Ë¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°ðÀî²ñ¤ÈåÁ»ý»û¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ËÜ»ï¤ÏåÁ»ý»û¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢ÀÐÉí»á¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤·¤ËÀ¶ÅÄÁíºÛ¤ÎÊèÃÏ¹ØÆþ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤³¤È¡¢À¶ÅÄÁíºÛ¤Î°ÌÇ×¤ËåÁ»ý»û¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¢»³Àî°ì²È¤Î¶¡ÍÜÅã¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¡¢åÁ»ý»û¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»³¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³°Éô¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëË½ÇÓ¾òÎã¤ò´Þ¤áË¡Îá¤ò½å¼é¤·Å¬Àµ¤Ê½¡¶µ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ëÁâÆ¶½¡¤Î¹âÁÎ¤¬¡¢¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢À¶ÅÄ»á¤ÎË¡»ö¤Ê¤É¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢åÁ»ý»û¤¬°ðÀî²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î¡È¤¿¤Þ¤ê¾ì¡É¤È²½¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÀÎ¤«¤é¤Î°ìÈÌ¤ÎÃÉ²È¤µ¤ó¤¬ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¥ä¥¯¥¶¤Ç¤âÃÉ²È¤Ê¤é°ì½ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£åÁ»ý»û¤«¤é°ìÈÌ¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª»û¤òÀ¶ÅÄ»á¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÁòµ·¤äÊè¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏË½ÎÏÃÄ°÷¤¬Æ²¡¹¤ÈÂçËÜ»³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¢¤ÎÀ¤¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¤é¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£
