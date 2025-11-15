東山高校男子バスケ部と『VITAS』がサポート契約…製品提供や栄養指導でコンディショニング支援

株式会社スリーピースは11月15日、同社が展開する栄養サポートブランド『VITAS』が東山高校男子バスケットボール部とサポート契約を締結したことを発表した。

『VITAS』は2021年に誕生したフィットネスブランドで、プロテインやサプリメントなどを展開。今回の契約締結に伴い、インターハイ優勝経験もある強豪の東山へ製品提供するほか、栄養指導などを通じて選手が主体的にコンディションを整える力を育むことを目指していくという。

東山の大澤徹也コーチとスリーピースの高橋達也代表取締役社長は、次のようにコメントを寄せた。

「この度、VITAS様のサポートを受けることになり感謝申し上げます。『コンディショニング』はアンダーカテゴリーの世代でも必要不可欠であり、日本一を目指す上で大きな課題でもありました。VITAS様のサポートにより、課題を克服するだけでなく、高校世代からこのような勉強ができるという意味でも非常にありがたいことだと感じております。ここからVITAS様とともに大きく成長していけるように、感謝の気持ちを忘れずに前へ進んでまいります」（大澤コーチ）

「全国屈指の強豪として挑戦を続ける東山高校バスケットボール部の皆さまをサポートできることを、心より光栄に思います。日々の練習を重ね、仲間と共に高みを目指すその姿勢、そして常に進化を求め続ける姿は、私たちVITASが掲げる「全ての人に、バイタリティをプラスする」という理念と深く共鳴しています。VITASは、サプリメントを通じて高校バスケットボールをはじめ、あらゆるスポーツに取り組む人々の挑戦を支えています。今後も、トップアスリートから次世代を担う子どもたちまで、すべての人が心身ともに健やかに成長できる環境づくりを目指し、スポーツ文化の発展に貢献してまいります」（高橋社長）





