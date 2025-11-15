グラビアデビュー後、そのプロポーションで話題となった蒼山怜。グラビア撮影には並々ならぬ気持ちで臨んでいたという。前日までの準備を語ってくれた。

「胸はHカップなんですが、身体が痩せていたので、撮影のために増量しました。そうしたら食べすぎで6キロも太ってしまって……。また数日かけてサウナと食事制限で、少し絞ったんです。ボクサーみたいですよね」

なんでも正直に語ってくれる彼女に、好みの男性のタイプを聞いてみた。

「年上の方が好きですね。あと、身長はまったく気にしないので、自分より背が低い方でも大丈夫ですよ（笑）」

あおやまれい

千葉県出身 T174・B88W63.5H88 レースクイーンやラウンドガールとして活動。2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして出演し、注目を集めた。そのほか最新情報は、公式X（＠rei_174cm）、公式Instagram（＠rei_174cm）にて

※FLASHデジタル写真集 蒼山 怜『The perfect woman』（光文社）が各電子書店で発売中

写真・友野 雄

スタイリスト・松田亜侑美

ヘアメイク・まめ.