ベリーグッドマンが、ニューアルバム『SING SING SING X』を2026年2月11日にリリース。また、最新曲「コウノトリ」のMVも公開となった。

（関連：矢沢永吉・B'zの人気はなぜ衰え知らず？ 長期キャリアにおいて東京ドーム公演を実現する揺るぎない魅力）

本作は、“あの頃の自分たちをもう一度”をテーマに制作。結成当初のアルバムから7作にわたって続いた“SING SING SING”シリーズが復活し、メジャーデビュー10周年を記念した作品として『SING SING SING X』とタイトルが付けられた。

本作には、今夏の高校野球を彩った「黎明」やプロバスケットボールチーム 神戸ストークスの応援ソング「コウノトリ」に加え、新曲8曲を含む全10曲を収録予定。メジャーデビューから10年、今のベリーグッドマンを等身大で表現したアルバムに仕上がっている。

また、本作はグッズ付きのクラウン徳間ショップ限定盤も発売。商品内容や予約開始日など詳細は追って発表される。

さらに、本日よりGLION ARENA KOBEでのワンマンライブ『メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 ～全員集合！！～』のチケット一般発売も開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）