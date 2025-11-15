【ギャグ漫画】入学式はブカブカ！親の期待が生んだ「デカすぎる制服」とその顛末に読者も笑顔【作者に聞く】
【漫画を読む】デカい制服を着ている青年だが…!?
土曜の夜はお家でまったり名作漫画を読もう！2025年上半期にバズった人気漫画をプレイバック。
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』は、シンプルな描写ながら、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は、2つの4コマエピソードを紹介するとともに、作者に親から受けた期待について聞いた。
友人に「前から思ってたけど制服デカくない？」と聞かれた男性。その理由は、「うちの母ちゃんがどうせ成長するから、制服も大きめにしときなさいって…」というものだった。その言葉を聞いて納得した友人は、しかし特に大きくなることもなく、3年後に迎えた卒業式でもブカブカの制服を着ていたのだが、その顛末にほっこり…！
■「聞こえないのか！」生徒を追いかけて廊下を走る先生
先生が学校の廊下で走っている生徒を見つけ、「廊下を走るな！」と大声で注意をする。生徒は先生に気が付いたようだが、無視をして走り続ける。先生は「聞こえないのか！」と言いながらその生徒を追いかけるが、注意している先生もなんと廊下を走ってしまうという、矛盾した行動を取る。
■作者が語る親からの期待は「いい意味で特に期待はされていなかった」
のぞみわたるさん自身、親にどんな期待をされたことがあるか尋ねると、「特に期待はされていなかったです(いい意味で)」と回答。
そして、「そのおかげでプレッシャーもなく、のびのびと育ててもらいました。もし自分が親になったら、子供にも同じように接してあげたいと思います」と、親への感謝と、ご自身の教育方針を語った。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読むとそのストレスも吹き飛んでしまうでしょう。近頃笑えてないと感じている人は、ぜひ一度読んでみて！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
