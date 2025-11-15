2025年11月4日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、クリスマス限定商品が期間・数量限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『デコレーションケーキボックス』は、まるで本物のケーキのような、ギフトにぴったりのケーキボックス。

かわいらしいボックスの中に、『ロイズ』の人気商品が詰め合わされています。付属の台紙でボックスを自由にデコレーションし、飾って楽しむことも◎ 完成も待ち遠しいわくわくする商品です。

【商品詳細】

デコレーションケーキボックス（27個入）（クリスマスパッケージ）

内容量：10種／計27個

価格：2,754円

デコレーションケーキボックス（19個入）（クリスマスパッケージ）

内容量：7種／計19個

価格：1,566円

サンタやツリーなどをデザインしたカラフルな小箱の両端を引っ張り合うと、中からチョコレートが飛び出す『ロイズパーティートリート』。お菓子が詰まったスティック状の小箱は、小分けのプレゼントとして配るのもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズパーティートリート

内容量：4種／計16個

価格：1,782円

『デコレーションボール（クリスマス）』は、クリスマスマーケットの夜空に星や雪がきらめくデザインの丸缶に、人気の『ロイズアールショコラ』とクリスマス限定デザインの個包装に入った『ピュアチョコレート』が詰め合わせられています。

【商品詳細】

デコレーションボール（クリスマス）

内容量：5種／計9個

価格：1,100円

詳細情報

ロイズ クリスマス限定商品

【ロイズ通信販売】

上記商品注文期間：2025年11月4日～12月22日

（お届け希望日：2025年11月7日～12月26日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2025年11月4日～

取り扱い店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

『デコレーションケーキボックス』は、27個入と19個入の2つを組み合わせると、2段重ねのケーキのように飾ることができますよ◎

他にも、飾っても可愛いケーキの形をしたパッケージやオーナメントにもなる缶、みんなで盛り上がれる楽しい仕掛け付きの商品が盛りだくさんです！

『ロイズ』のお菓子でわくわくクリスマスを楽しもう！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】まるでクリスマスケーキ！？遊んで、飾って、食べておいしい♪チョコレートを11月4日に発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。