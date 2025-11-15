◇全日本体操団体選手権（2025年11月15日 群馬・高崎アリーナ）

団体2班の競技が行われ、男子は徳洲会体操クラブが、合計254・362点4連覇を達成。6年ぶりの優勝を目指したセントラルスポーツは、合計249・163点で2位だった。

10月25日までジャカルタ（インドネシア）で行われた世界選手権に出場した日本のエース2人は、さすがに疲れを隠せなかった。

パリ五輪3冠の岡慎之助（22＝徳洲会）は、つり輪、平行棒、鉄棒の3種目に出場。つり輪は全体1位の13・966点をマークしたが、平行棒は倒立で落下、鉄棒も着地が決まらなかった。

「4連覇は素直にうれしいけど、個人のミスがあったのは心残り」。平行棒は世界選手権の中国製の器具から、この日は日本製の器具に変わり「硬さが違うので、修正し切れなかった」と言う。「チームのみんなに助けてもらった。（世界選手権から時間がなく）調整できていなかった」と話した。

橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）も「しんどかった。演技するのがやっとだった」と言う。世界選手権から3週間しかなかったことに加え、「団体戦ではやる（演技する）ことがない」というつり輪も出場。全6種目にエントリーしなければならないチーム事情もあって、終盤の平行棒で足を床に擦り、鉄棒でも落下するミスが出た。

16日は種目別選手権の決勝が行われ、岡はつり輪と平行棒、橋本は平行棒と鉄棒に出場する。岡は「平行棒はただのミスなので修正したい。つり輪は、構成をどうするか考えたい」。橋本は「ご飯を食べて、しっかり休むしかない」と話した。