◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の西川史礁外野手（22＝ロッテ）が15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦に「7番・左翼」で先発出場。3回に両チーム通じて初安打を放つと、3点を奪われた直後の4回に牧の適時打に続き右翼線を破る2点適時二塁打を放ち試合をすぐさま振り出しに戻した。

3回の第1打席でゲーム初安打を放ち緊迫の試合を動かした22歳ルーキーが4回にも思い切り良いスイングで2点を叩き出した。

1死一塁で4番・岡本の代打で打席に立った中村が、相手先発右腕・郭彬（クァク・ビン）が投じた5球目のスライダーを捉え左翼線を破る二塁打でチャンスを広げる。続く牧が左前に適時打を放ち逆襲の1点。さらに、2死二、三塁から7番・西川が相手2番手・李ロウンから右翼線を破る2点適時打を放ち試合を振り出しに戻した。

ネット上ではプロ1年目の若武者の活躍に「幕張の希望すぎる」「これが西川よ」「選んだ井端監督も凄い！」「あるぞ来年のWBCも！」など称賛の声が上がった。