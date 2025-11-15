¡Ú£Ë¡Ý£±¡Ûà¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀ±á¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡¡70¥¥í£Ô½éÍ¥¾¡¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡½£±¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Í£Á£Ø¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¤Î¡Ö£·£°¥¥íµéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡Ê£³£±¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥¦¥ë¡Ê¥µ¥â¥¢¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥é¥Ã¥µ¥ó¡¦¥«¥Þ¥é¡Ê¥»¥Í¥¬¥ë¡Ë¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥ï¥ó¥³¥ó¥ª¡¼¥à¡¥£×£Ë£Ï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¾ÃÌ×¤â¸«¤¨¤ë¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤òÄ¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ËÁ°½³¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç£²ÅÙ¥Ò¥¶¤ò¤Ä¤«¤»¡¢£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¡Öº£²ó¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤º¤Ã¤ÈÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò±£¤»¤º¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£