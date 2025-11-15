ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。韓国は4回にアン・ヒョンミン外野手の2ランで先制すると、続くソン・ソンムン内野手もソロ本塁打を放った。

侍ジャパンは0-0の4回、2番手で森浦大輔投手（広島）がマウンドに。無死一塁からアン・ヒョンミンに左中間に先制2ランを浴びると、続くソン・ソンムンには弾丸ライナーで右翼席に運ばれた。

X上の侍ファンの間にも、韓国の豪快な本塁打に衝撃が走り、勧誘するような声も寄せられた。

「アンヒョンミンの打球エグすぎるし、ソンソンムンのホームランめっちゃ良い音した」

「どっちか5億ウォンで巨人来ないかな」

「2人とも打球速度がえぐい」

「スイングスピードクッソはやく見える」

「韓国の選手 気持ち良いくらいのホームラン打つなぁ」

「NPBに来ないか？」

ソン・ソンムンはこのオフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している韓国の主砲の一人。WBCの1次ラウンドで同組の韓国とは、16日も東京ドームで対戦する。



（THE ANSWER編集部）