「ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト・ザストロウ空河の素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスターキャンパス関西学院2025」エントリーNo.3ザストロウ空河（ざすとろう・くーが）さんのインタビュー。
学部／学年：経済学部／1年
出身地：石川県
誕生日：4月29日
趣味：美味しいケーキ屋を探すこと、カラオケ、漫画を読むこと、人と喋ること
特技：足が速い、記憶力がいい、コミュ力が高い
好きな食べ物：ムース系ケーキ、鍋、鍋焼きうどん
好きな言葉（座右の銘）：選択できる場所の数は運命の質を変える
最近ハマっていること：料理
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
僕は始めコンテストを運営する実行委員のコミュニティに属していました。そこで出会った先輩に猛プッシュされたのが明確なきっかけになって応募したことを覚えています。しかしながら自分の中に多くの人前で自分を魅せる人々への憧れがあったことも事実でした。憧れはあったけど行動する勇気が無かった自分に先輩が声をかけてくれた、これ以上のチャンスはないと思いました。ですからこのコンテストに出場した大きなきっかけは、このチャンスを機に憧れに向かって自分も動いてみたかったということです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
身長とスタイルが強みです。このコンテストに出場してから様々な活動者に会って来ましたが、なんせ身長とスタイルを褒めて頂くことが多かったです（汗）。追々はそれを活かせるような、アピールできるような活動に身を置けたらなと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
特にないです。強いて言うなら自炊料理には必ず野菜を入れるようにしてます。漠然とですけど栄養バランスを考えて料理しているのでそれが上手く働いているのかも…。
― 憧れの有名人はいますか？
彩雪さんです。インスタのリールとかでしょっちゅう見かけるんですけど、自然体な雰囲気なのに美しいのがカッコよくて憧れています（笑）。被写体として素直に憧れてしまいます。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
これは母の入れ知恵なんですけど、悲しいことがあった時それはそうなる運命にあったものなんだと考えるようにしています。悲しいことは起こるべくして起こっていてそれを経た未来が自動的についてくるものだと考えています。ちょっとスピってそうなマインドなんですけど（笑）、自分は大学受験で失敗して志望校落ちちゃったんです。それを経て関学に進学しました。当然その時は悲しかったし結構効きました。でもそんな時母のこの考えを思い出したんです。結果的に今自分は関学でこのコンテストに出場しているわけで、これは明確に自分にとって価値になっている実感が得られています。人生はピンポイントで見るより全体像で見た方が僕は面白いと思うので、悲しいことがあっても最後に幸せと思えるような経験が出来ればその悲しみも価値だと思います。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
今はモデルを目指しています。大きなランウェイとか歩いてみたいです。それこそ自分の強みはスタイルだと認識しているし、自分の憧れの人はモデルをやっている方です。やはりここまできたならもっと自分の憧れを追求したいです。自分にあるハーフって属性も活かせればなーなんて考えたりもしてます。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、ザストロウさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
前述した好きな言葉が全てだと思います。「選択できる場所の数は運命の質を変える」ことが秘訣だと思います。この言葉は漫画の入れ知恵なんですけど（笑）、結局人生は挑戦の連続だと思います。経験値が他の何より重要だと思っています。そんな時に「人生は挑戦！チャンスを逃すな！」なんて言われるより僕はさっき言われたような言葉の方がよっぽど刺さるし効くと思ったんです。Lv.10のスキルを1個持っておくことも強みだと思うんだけど、Lv.1のスキルを無数に持っておくことも相応に大きな価値だと思います。自分に何も無くなった時その無数の選択できる土俵が自分の運命を変えてくれるかもしれない。そう考えると色んな新しいことに挑戦する活力が不思議と湧いてくるように感じるんです。ちょっとでいいんです。新しいことに挑戦してその道のLv.1を獲得する。これができたら叶えれる夢の数も規模も変わってくるんじゃないかなって自分は考えています。
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
