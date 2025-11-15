か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【flying tiger】買い逃したくない「季節商品」って？

海外っぽいデザインの個性的な雑貨がリーズナブルな価格で買える【Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン】から「クリスマスグッズ」が登場！ 今回は、見つけたら即GETしてほしいハイセンスなアイテムをピックアップ。たくさんの商品が販売されているので、ぜひチェックしてみてください。

ずっと飾っていたい「お菓子のおうち」

クリスマスシーズン以外でも飾れるデザインがうれしいこちらは、@ftn_picsレポーターHaruさんが「眺めるたびにため息出ちゃう」と一目惚れした「ティーライトホルダー」です。キャンドルホルダーで、中にキャンドルを入れるとくり抜かれた屋根や窓から光が漏れて幻想的な雰囲気。見ているだけで、ほっと心があたたかくなりそうです。\660（税込）で買えるので、珍しいキャンドルホルダーが欲しい方は要チェックです。

クリスマスっぽい！「くるみ割り人形のキャンドル」

お部屋に飾るだけで一気にクリスマスムードが増すアイテムが欲しいなら、こちらの「キャンドル（ナッツクラッカー）」がイチオシ。真っ赤なくるみ割り人形のキャンドルです。縦17.5cm × 幅5.8cmの大きめサイズ。レポーターHaruさんいわく、すべてキャンドルでできているためキャンドルホルダーを使うのがおすすめだそう。火をつけずに並べて飾っておくのもいいかもしれません。お値段は、\660（税込）です。

プレゼントにも◎「サンタモチーフのボールペン」

両手を上げたキュートなサンタとキラキラのデザインが目を引くこちらは「スノードームボールペン」。トップの球体と持ち手の部分がスノードームになっていて、ペンを上下に動かすとラメが「雪のように舞ってとっても綺麗」とレポーターHaruさんも大興奮。\440（税込）で買えるので、ユニークなクリスマスプレゼントにもぴったり。ほかにもいろいろなペンが販売されているのでチェックしてみてください。

クリスマスパーティーに「リースデザインのお皿」

本格的なクリスマスパーティーをするなら、おしゃれな食器をGETしませんか。フライングタイガーなら、クリスマスモチーフの陶器のプレートが\660（税込）で買えちゃいます。レポーターHaruさんいわく「インテリアとして飾っても」いいとのこと。長く使えるのもうれしいポイントです。ほかにもプレゼントやスノーマンモチーフのプレートもあるので、お気に入りを見つけてみてください。

