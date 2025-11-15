15日の練習後、取材に対応した

サッカー日本代表は10月15日、ガーナ戦から1夜明け、千葉県内で公開トレーニングを行なった。

ガーナ戦に出場したメンバーは室内で調整し、ベンチメンバーがピッチで汗を流した。トレーニング後にGK小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）が取材に応じ、「今年に籍入れたというかたちです」と結婚したことを公表した。

現在24歳の小久保は2024年7月にポルトガル1部のベンフィカからシント＝トロイデンに移籍すると、昨季はリーグ戦27試合に出場。今季は開幕からスタメンでフル出場を続け、14試合を終えた時点でチームも4位と好調を維持。リーグ上位につける守護神として日本代表の11月シリーズで代表初選出となった。

15日のガーナ戦で出番はなかったが18日のボリビア戦で出番を狙う。「自分が早く追いついていかなきゃいけない」とA代表のメンバーに食らいついていく。

トレーニング後の取材対応ではサプライズ発表もあった。小久保が「今年に籍入れたというかたちです」と、今年に入って結婚したことを公表。「今シーズンすごくいい活躍できてるのは、奥さんのおかげなので」とベルギーで代表につながるパフォーマンスは妻の影響が大きいと話す。

そして、「すごい自分思いの方なので、今回も一緒にベルギーから日本に帰ってきて、名古屋の試合にも来てくれましたし、国立にも見に来てくれるので。すごく自分のためを思ってサポートしてくれているので、自分も彼女を大切にしたいなと思ってます」と真摯な言葉で思いを口にした。

妻の支えもあって、今回の日本代表に初招集された。前日14日のガーナ戦（2-0）では国際Aマッチ1試合の出場だったGK早川友基が無失点に抑えて、勝利に貢献。18日のボリビア戦（国立）では、守護神の競争もフラットとなり、小久保の出場も期待される。

今回は負傷で不参加だったGK鈴木彩艶をはじめ、同年代のパリ五輪世代も森保ジャパンの戦力として台頭しつつある。「自分も初めて選ばれましたが、（野澤）大志（ブランドン）とか呼ばれて嬉しいですし。やっぱり最高の仲間だったので。自分が呼ばれてない時も、（斉藤）光毅が選ばれたりとかしていたので自分にも、いいプレッシャーだった」。力強い最愛のパートナーとともに、小久保も高みを目指していく。（FOOTBALL ZONE編集部）