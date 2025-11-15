格闘技イベント・Breaking Down（ブレイキングダウン）をプロデュースする格闘家・朝倉未来と飲食事業を立ち上げた元格闘家で料理人のこめおが、15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「おせち、倍で発注してました」と、自身が監修する「蟹三昧」おせち（税抜3万4800円）を誤発注したことを明らかにした。



【写真】壮絶にKOされるこめお

こめおは「おせち、倍で発注してました。1000個売り切って達成感に浸ってた矢先に地獄見た いまの時期から+1000個販売するのは普通にメンタル折れるわ 未来くん本当すいません すいません、マジでやらかしました。助けてください」と、1000個用意して完売したおせちを倍の2000個発注してしまったと告白。カニを2000杯発注する予定が、逆にしてしまったと経緯を説明した。



“商法”を指摘する声に「俺も好きで誤発注してない」「俺だって間違えたくないよ。請求書4000万円だよ？会社潰れるわ」と否定した。



料理研究家のリュウジ氏が、こめおの投稿に反応。「俺、同じおせち会社でやってるけどそんな訳ねえと思うんだけどな。ちゃんと打ち合わせをしてから生産個数を決めて予約の算段を立ててる 真剣に企画立てておせちの中身を密に相談してるはずなのに誤発注とかあるんだろうか」とつづった。



過去、こめおと“化学調味料論争”を繰り広げたこともあるリュウジ氏だが「そもそも冷凍だから融通も利くはず。会社に連絡してやろうか？」と助け船を出していた。



（よろず～ニュース編集部）