日本代表は１５日、国際親善試合ガーナ戦（２〇０）の勝利から一夜明け、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整をスタートさせた。

＊ ＊ ＊

ＦＷ上田綺世が、１５日の試合で負傷退場したガーナ代表選手に励ましのメッセージを送ったことを明かした。

ガーナ戦の後半１１分、ＭＦ田中碧との接触でガーナ代表ＭＦフランシスが負傷退場。一時ピッチ上は騒然となった。フランシスが所属するフランス１部トゥールーズは１５日、フランシスが２６年北中米Ｗ杯（６月開幕）を欠場する見込みになったことを発表した。

上田とフランシスは、ベルギー１部サークル・ブリュージュでともにプレーした戦友。１３日に行われた前日練習でも、日本のトレーニング終了後にスタジアム入りしたフランシスと再会を喜んでいた。

上田は「治すのに時間はかかってしまうと思うけど、彼は本当の五分五分のボールにも突っ込める勇気がある選手。すごく残念だけど、しっかり治してまた彼らしいプレーしてほしい」とコメント。「個人的な話なので」と詳細は伏せたが、フランシスにメッセージを送り、本人から返答があったことも明かした。