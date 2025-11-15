ほっと一息つけるような贅沢なひととき！ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」
ブルボンから、ミルクティーの香りとコクを閉じ込めた「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」が登場します。
なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた大粒のトリュフチョコレートです。
2025年11月11日(火)より期間限定で販売中です。
ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」
発売日：2025年11月11日(火)
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」は、贅沢なおいしさを目指した大粒のトリュフチョコレート。
生チョコレートのコクがあり、とろける食感とミルクティーの華やぐ香りあふれる風味をお楽しみいただけます！
生チョコトリュフ芳醇ミルクティー
価格：オープンプライス
内容量：50g(個装紙込み)
賞味期限：7カ月
センターの生チョコレートには北海道産生クリームを加えた上、“世界三大銘茶”の一つであるウバ紅茶の粉末を加えています。
なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた、期間限定の味わいです☆
生チョコトリュフ癒やされミルク
「生チョコトリュフ」シリーズには「生チョコトリュフ癒やされミルク」もラインナップされています。
とろける生チョコレートと芳醇なミルクティーの香りが楽しめる、今だけの特別なトリュフ。
肌寒くなる季節に、ほっと一息つけるような贅沢なひとときを過ごせそうです！
ブルボンの「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ほっと一息つけるような贅沢なひととき！ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」 appeared first on Dtimes.