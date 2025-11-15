ブルボンから、ミルクティーの香りとコクを閉じ込めた「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」が登場します。

なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた大粒のトリュフチョコレートです。

2025年11月11日(火)より期間限定で販売中です。

ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」

発売日：2025年11月11日(火)

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」は、贅沢なおいしさを目指した大粒のトリュフチョコレート。

生チョコレートのコクがあり、とろける食感とミルクティーの華やぐ香りあふれる風味をお楽しみいただけます！

生チョコトリュフ芳醇ミルクティー

価格：オープンプライス

内容量：50g(個装紙込み)

賞味期限：7カ月

センターの生チョコレートには北海道産生クリームを加えた上、“世界三大銘茶”の一つであるウバ紅茶の粉末を加えています。

なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた、期間限定の味わいです☆

生チョコトリュフ癒やされミルク

「生チョコトリュフ」シリーズには「生チョコトリュフ癒やされミルク」もラインナップされています。

とろける生チョコレートと芳醇なミルクティーの香りが楽しめる、今だけの特別なトリュフ。

肌寒くなる季節に、ほっと一息つけるような贅沢なひとときを過ごせそうです！

ブルボンの「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほっと一息つけるような贅沢なひととき！ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」 appeared first on Dtimes.