音が鳴る体験型の冬装飾などが登場！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「クリスマスイベント」

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2025年11月6日(木)から12月25日(木)までの期間、クリスマスイベントを開催中です。

期間中はクリスマス衣装のアンパンマンたちが登場する限定ステージを上演するほか、館内もクリスマス装飾でいっぱいになります。

さらに、同期間中、午後3時からの入館でこどもチケットが半額になるお得な「3時からチケット」も販売されます！

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「クリスマスイベント」

開催期間：2025年11月6日(木)〜12月25日(木)

場所：仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

期間中はクリスマス衣装のアンパンマンたちが登場する限定ステージを上演するほか、お面工作やシールラリーなども実施。

館内はクリスマスツリーやアンパンマンたちの雪だるま、音が鳴る体験型の冬装飾などが登場し、いつもとはひと味ちがう、この季節ならではのミュージアムを満喫いただけます☆

クリスマスステージ「アンパンマンとメリークリスマス！」

場所：2Fやなせたかし劇場

クリスマスフラッグを作って楽しむ参加型ステージです。

アンパンマンたちと一緒にクリスマスソングに合わせてフラッグを振って家族みんなで楽しめます！

クリスマスお面工作

場所：2Fあかちゃんまんテラス

サンタ帽をかぶった「アンパンマン」とトナカイ姿の「ばいきんまん」のお面工作。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子様でも楽しめます。

クリスマスシールラリー

ミュージアムのお兄さん、お姉さんたちに「メリークリスマス！」と伝えて、クリスマスを一緒に楽しむ企画です。

ミニシールを5枚集めて1Fインフォメーションに行くと、クリスマスカードをプレゼントします！

冬季限定！装飾

場所：2Fミュージアム／1Fバイキンひみつ基地

クリスマスツリーやアンパンマンたちの雪だるまなど、記念撮影にぴったりのクリスマス装飾が楽しめます。

「サウンドタワー(場所：あかちゃんまんテラス横エリア)」には音が鳴る仕掛けがついており、見るだけではなく、五感を使って楽しめる体験型の冬装飾です。

クリスマス限定グッズ＆フード

ショッピングモールでは、クリスマス限定のグッズやフードも登場します！

クリスマスプレゼントにおすすめ！ギフトチケット

価格：2,200円(税込) ※1歳以上一律

有効期限：購入日の翌日から、購入日の5カ月後末日まで

LINEやメールで簡単に贈れるギフトチケットも用意されています。

受け取った方はお好きな日時にミュージアム（有料エリア）へご入館いただけます。

今なら期間限定でクリスマスデザインもお選びいただけます☆

お得な「3時からチケット」

販売期間：2025年11月6日(木)〜12月25日(木)

価格：1,000円(税込)

内容：午後3時以降、ミュージアムへ入館するお子様(1歳〜小学生)のチケットを半額(通常価格2,000円)で販売

いつもよりお得にミュージアムをお楽しみいただける「3時からチケット」が販売されます！

夕方の時間帯でも、ステージやグリーティングなどを引き続きお楽しみいただけます。

※期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ上記価格が適用されます。

※大人1名に対して、こども3名まで半額となります。

※こども(1歳〜小学生)のみでのご入場はできません。必ず保護者同伴でご入場ください。

※チケットは当日のみ有効です。1F「チケットうりば」にてお買い求めください。

※障がい者割引との併用はできません。

クリスマス衣装のアンパンマンたちに会える限定ステージや、かわいい装飾など、この季節だけの特別なミュージアム。

お得な「3時からチケット」を利用して、午後の時間からゆっくり楽しむのもおすすめです！

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールで開催中の「クリスマスイベント」の紹介でした。

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

