世界的人気を誇る日本人女子レスラーがすっぴん姿で集結。“意外な仲間”の誕生日をユニークな方法でお祝いし、話題となっている。

【画像】日本人女子、すっぴんトレーニングウェア姿で“合体ハート”ポーズ

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが13日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。世界最大のプロレス興行「WWE」で活躍する日本人女子スーパースターのイヨ・スカイやジュリアらがすっぴんトレーニングウェア姿で“合体ポーズ”をとる一枚が公開された。

写真には今年引退したレジェンド女子レスラー、坂井澄江氏の姿も。投稿には「水曜朝のトレーニングと、私たちの仲間である倖田來未さんのハッピーバースデー！」という文言とともに、5人が腕を絡ませて大きなハートを作り、まさかの“平成の歌姫”の誕生日をお祝いしていた。

投稿には「2人が一緒にいるのが嬉しい！めでたい日」「イヨとジュリアは私のお気に入り」「ハッピーバースデー、みんなの仲間！」などとファンからも祝福の声が。WWEストーリーでは絡みの少ない2人の交流を喜ぶ声も多く見られた。

なお特に親交の深いイヨは、10月末に日本に一時帰国した際に一足早く倖田をお祝いしたことを自身のSNSで報告している。

