＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇15日◇福岡・福岡国際センター

【映像】まわしが緩みに緩んだ「衝撃の光景」

まわしが緩んでしまい、力士の上半身のかなり上の方までズレこむ珍ハプニングが発生。衝撃光景の行く末に「胸の上まできてる」「ハラハラするよw」「どうなるの？」などと視聴者の注目が集まった。

それは、幕下三枚目・出羽ノ龍（出羽海）と幕下筆頭・旭海雄（大島）の取組での出来事だった。取組直後、出羽ノ龍は旭海雄の前まわしを掴むと、その勢いでまわしは上の方へ大きくズレてしまった。

その後も出羽ノ龍がまわしを掴みながら踏ん張りをきかせるため、旭海雄のまわしはどんどん緩んできてしまう……。

そこから長らく組み合う展開となったが、出羽ノ龍の圧力に旭海雄の体力が奪われ、最後は寄り切られた。出羽ノ龍は3勝1敗、旭海雄は2勝2敗となった。

ともあれ視聴者の注目が集まったのは大きく緩んだまわしの行く末……立行司の木村善之輔が「待った」をかけることなく取組は無事終わったが、「胸の上まできてる」「ハラハラするよw」「どうなるの？」「ゆるゆるやん」などの声がコメント欄に寄せられていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）