Snow Man深澤辰哉、母親は“目黒蓮推し”も…会わせるのは断固拒否「俺そんな甘くないのよ」

11月13日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』に、Snow Manの深澤辰哉と渡辺翔太が出演。深澤が、自身の家族の“推しメン”について語った。

今回の放送では、Snow Manが以前出演した番組内で、深澤の母がメンバーの目黒蓮、妹が岩本照を好きだと明かされたことを受け、リスナーから“自分の家族が他のメンバーを推していることに対して嫉妬するのか”という質問メールが寄せられた。

これを受けて、深澤は、「まずは、知らなかった。その事実を。母ちゃんがめめ推しだっていうのを」「家族がSnow Manを好きでいてくれるんだったら、別に嫉妬も何もないですね。それはもう自由に」と回答。

その上で、「でも一つだけ言わせてもらうのは、うちの親とか、あなたはもうめめには絶対出会えないからっていうのだけ伝えたい、このラジオに乗せて」「会わせない、絶対」「うちの母ちゃんが、ちょっと乙女になる姿を見たくないっていう。なんか嫌だ」と、息子だからこその複雑な気持ちもあると明かした。

これに対し、渡辺が、「でも（好きなメンバーに会わせてあげるのが）親孝行にもなるのかなとも思うけどな」と話すも、深澤は、「いや俺そんな甘くないのよ」「俺は絶対に嫌だから」と頑なだった。