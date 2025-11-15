母犬のそばで眠そうにしている柴犬の赤ちゃん犬。その微笑ましい様子がまるで“人間の赤ちゃんのよう”で可愛すぎると注目を集めています。

話題の投稿は記事執筆時点で169万回再生を突破し、「癒される」「尊い」との声が寄せられることとなりました。

【動画：母犬に寝かしつけされる赤ちゃん犬→限界を迎えてしまい…ずっと見ていたい『人の子どものような行動』】

眠気とたたかう赤ちゃん犬

Instagramアカウント『kyoto_natumesou』に登場するのは、豆柴のお母さん「香梅」ちゃんと、赤ちゃん犬。この日、こたつのそばで向かい合うふたりの姿は、まるで人間の親子のようだったとか。

香梅ちゃんの前で、赤ちゃん犬は小さな声で「クゥン…」と甘えるように鳴いていたそう。眠たそうな赤ちゃん犬は、香梅ちゃんの前足に頭を押し付けたり、前足を動かしてみたりと、落ち着かない様子を見せていたといいます。

母犬の穏やかなまなざし

次第に赤ちゃん犬の鳴き声は「キャン！キャン！」と大きくなり、まるで寝ぐずりしているかのようです。香梅ちゃんはそれでも穏やかな表情を変えず優しい顔で、じっと動かずに受け止めていたといいます。

その静かな包容力は、まさに人間の母親と同じような優しさで、見ているだけで胸がじんわりと温かくなります。眠くて甘える赤ちゃん犬と、微動だにせず大らかに受け止める香梅ちゃんの姿からは、親子の絆の深さが感じられるのでした。

寄り添って眠る幸せな時間

別の投稿では、香梅ちゃんと赤ちゃん犬がすっかり落ち着いた様子で眠っている場面も紹介されていました。香梅ちゃんが横たわり、赤ちゃん犬が香梅ちゃんの前足にあごを乗せて眠っている姿が。

赤ちゃん犬がむにゃむにゃと口を動かし、前足でフミフミしている仕草は、なんとも可愛くてたまりません。香梅ちゃんはその間も体勢を変えず、親子揃って安心しきっているよう。人間の子と同じように母の愛情に包まれながら安心して眠る光景は、幸せに満ちていて心が温かくなるひとときだったのでした。

話題の投稿には「寝ぐずり可愛い」「人間の赤ちゃんと一緒だね♡」「仔犬も眠い時ぐずるんですね」「ママもう無の顔ですねｗ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『kyoto_natumesou』では、香梅ちゃんや仔犬たちの幸せな日常が多数投稿されています。愛情あふれる柴犬親子の姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

