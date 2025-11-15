お姉ちゃんが学校に行こうとしたら、大型犬が窓越しに「行かないで！」とアピールしてきて…？必死に引き止めようとする愛おしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破しています。

学校に行くお姉ちゃんを引き止めたい大型犬

Instagramアカウント「marunoseichouki」には、ホワイトスイスシェパードの「まる」君の日常が投稿されています。一家の末っ子として、お姉ちゃんやお兄ちゃんに可愛がられながら過ごしているというまる君。ある日、お姉ちゃんが学校に行く前にお庭にまわって、窓から家の中を覗いてみたら…？

まる君は窓の前で二本足で立ち上がり、「お姉ちゃん、行かないで！」と訴えたとか。必死に引き止めようとしている姿を見るだけで、一日中一緒にいたいくらいお姉ちゃんが大好きなのだということが伝わってきます。

必死な姿が愛おしすぎる！

まる君が前足を床に下ろしたので諦めたのかと思いきや、今度は窓に飛びついて「行っちゃダメ！」とアピールし始めたとか。ところがガラスで前足が滑ってしまい、カチャカチャと音を立てながら踊っているかのような動きを披露する羽目に…！その愉快で愛おしい姿を見て、お姉ちゃんは思わず笑ってしまったそう。

こんな風に引き止められたら学校に行きづらくなってしまいますが、朝から全力で愛を伝えてもらえるのはとても幸せなことですよね。愛にあふれた光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛らしいｗ」「お姉ちゃん、犬の愛で欠席」といったコメントが寄せられています。

帰宅時は熱烈歓迎

お姉ちゃんが学校から帰ってきた時には、まる君が「おかえり～！」と飛びついて熱烈歓迎してくれるそうです。さらに「待ってたんだよ。会いたかったよ～」とばかりにお顔をペロペロ…。そして一度離れたかと思うと、またすぐに飛びついて甘えてくるのだとか。

体の大きなまる君を受け止めるのは大変そうですが、大喜びで迎えてもらえてお姉ちゃんも嬉しそう！これからもまる君は、ご家族にたくさん愛を伝えてくれることでしょう。

まる君の可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「marunoseichouki」をチェックしてくださいね。

