赤ちゃん猫が大好きなゴールデンレトリバー。来客があるとまるで母親のような行動をとるようで…？ニンマリしてしまう微笑ましい光景は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で151万回再生を突破。「うちの子かわいいマウント♡」「ぬいぐるみかと…！」「完全にママですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん猫が大好きな大型犬→来客があった時に…まるで『母親』のような行動】

かわいいマウント♡

TikTokアカウント「fukuototen」の投稿主さんのお宅では、ゴールデンレトリバーの女の子「福」ちゃんと、猫の「音」くん「天」くんの3匹が賑やかに暮らしています。

ご紹介するのは2匹の猫が小さな小さな赤ちゃんだったころのワンシーン。この日、投稿主さんのお宅に来客があったといいます。すると福ちゃんがおもむろに音くんを口に咥えてお客さんのまわりをウロウロ…！

福ちゃんは来客があると子猫を咥え自慢げに歩き回るのだとか。まるで『うちの子かわいいでしょ！』と見せびらかすようにゆっくりと歩き続けたそう。

種別を超えた母親のよう

その咥え方はとっても優しく、決して落とすことはありません。子猫の成長とともに咥えることは難しくなると思いますが、福ちゃんはその塩梅が分かっているのでしょう。

何より生まれたばかりの2匹をずっとそばで見守ってきた福ちゃん。お母さんとして我が子を自慢したくなる気持ちも分かりますよね。

最後はそっと床に下ろし『さぁお行き』とばかりにお鼻でツンツンしたのだそう。その仕草は種別を超えた愛情の深さを感じます。福ちゃんの可愛くて尊い姿は、多くの人をほっこり温かな気持ちにさせたのでした。

この投稿には「母性があふれてる♡」「可愛いマウントだ」「えっへん！見てください！って言ってるｗ」と福ちゃんへの称賛の声が多く寄せられました。

愛おしい日常の始まりです

別投稿には、子猫たちをお迎えしたばかりの様子が紹介されています。生まれたばかりの音くんと天くんが一緒に寄り添っている姿を福ちゃんは優しい眼差しで見つめていたそう。

まだまだどう接したらいいのか戸惑っているようですが、2匹を包み込むように差し出した両前足はクッションから落ちないように支えてあげているかのよう。

音くん天くんも優しい福ちゃんに安心したのか、モゾモゾと動き出したとか。そんな2匹の体をペロペロと舐めてお世話をする福ちゃん。ここから福ちゃんと音くん天くんの愛おしい日常が始まったかと思うと感慨深いものですね。

TikTokアカウント「fukuototen」には、まるで本当の家族のような微笑ましい日常が投稿されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukuototen」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております